Uudised

Äripäev

2. märts kell 15:09 Kuula







Raadiohommikus: kes võidavad valimised, milliseid kinke tohib tippametnik vastu võtta ning mis vaatab vastu Äripäeva ajakirjaniku aktsiaportfellist?

Mõned päevad on veel aega oma hääl anda, valimised lõppevad 5. märtsil. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio viimane hommikuprogramm enne riigikogu valimiste tulemuse selgumist keskendub sellele, mida suudame praegu prognoosida – nii arvamusuuringute kui ka politoloogilise analüüsi abil. Lisaks küsime, kas iga kink tippametnikule on kohe korruptsioon. Ja vaatame, kes on Äripäeva toimetuse kõige edukamad investorid.

Politoloog Erik Moora selgitab, milliseks võib kujuneda valimistulemus ja kes moodustavad selle põhjal uue Eesti valitsuse. Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog aitab aga mõista, mida erakondade reitingud meile ütlevad – ja mis veelgi olulisem, mida nad ei ütle.

Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Steven-Hristo Evestus ütleb, kas tippametnikule mõne tasuta hüve lubamine on alati korruptsioon või mitte. Euroopa Komisjoni transpordi peadirektori Henrik Hololei kaasuse valguses heidame pilgu sellelegi, mis riigid endale avaliku võimu juurde üha aktiivsemalt rada ajavad.

Äripäeva peadirektori Igor Rõtoviga vestleme aga teemal, mis puudutab igat meie ajakirjanikku. Järjestasime Äripäeva töötajate aktsiaportfellid ning uurime, kuidas lahendavad ajakirjanikud enda jaoks mure, kus ühtpidi ollakse investorid, aga teisalt kirjutatakse teemadel, mis võivad turgusid liigutada.

Hommikuprogrammi juhib Indrek Lepik, uudistetoimetaja on Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub viie värske saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Kuidas digitehnoloogia võidukäigu juures peaks käibeid ja kasumeid kasvatama paber? Tavaline printeripaber? Ega suurelt kasvatagi. Nagu ka muud kontoritarbed. Klammerdajad, augustajad, muu selline pudi-padi, isegi printereid ostetakse aina vähem, sest paljut saab interneti teel lahendatud.

Aga on üks tõeline kontoritoode, mis on digiajastu tõusu edukalt üle elanud. Nimelt korrektorid, tegid aastat viis tagasi globaalselt lausa 10% müüginumbrite tõusu. Ja langust pole siiani näha. Miks ometi, kuula saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime maksudest, ümbrikupalkadest ja poliitikute soovist maksuseadusi muuta. Arutleme ka selle üle, kui palju peavad raamatupidajad aega kulutama, et keerulisi maksuarvutusi palgasaajatele selgitada. Külas on 25 aastat tegutsenud raamatupidamisbüroo Vesiir juht Enno Lepvalts. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas otsesaates tulevad jutuks Eesti langenud SKP ja vastikult kõrgele tõusta ähvardav euribor, Euroopa Liidu tippametniku Henrik Hololei priilennud Katari leeri kulul, pühapäeval kulmineeruvad valimised ning mitu muudki teemat. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Pille Ivask, Janno Riispapp ja Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Läbilöök". Saates räägitakse edukate inimestega, kuidas nad on saavutanud oma eesmärgid, millised on olnud nende tagasilöögid ja mida nad on sellest õppinud. Sel korral käis külas strateegilise kommunikatsiooni ekspert ja filmitegija Ilmar Raag.

Tuntud filmilooja rääkis, kuidas alustas oma karjääri ilmatutes võlgades, ent ei kaotanud siiski kirge filmitegemise vastu. Samuti rääkis Raag, kui armutu on filmimaailm ning miks on Eestis riskantne teha n-ö väärtfilme. Seejuures avas ta nipi, kuidas tal on õnnestunud oma filmide jaoks raha leida. Teisalt tunnistas ta, et tal on terve elu olnud rahaga pigem ebarahuldav suhe. Lisaks avas Raag, miks ei saa sageli naisrežissöörid filmide jaoks raha ja kuidas see mõjutab üldist toodangut.

Raag ei jätnud avamata, mil viisil tegeleb hetkel Ukrainas saunaprojektiga ning millisena näeb ette Ukraina sõja kulgu. Saadet juhib Katariina Krjutškova.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Teatud silmahaigused võivad mõjutada ka nägemist ning muuta selle korrigeerimise vajadust – sõltuvalt olukorrast võib kasu olla teatud tooni või tugevusega prilliläätsedest.

Saates selgitavad Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnov ning Essiliori tootespetsialist Margo Tinno, millised prilliläätsed on abiks näiteks kae korral, millise silmaprobleemiga tuleks külastada hoopis ortoptisti ning mida tuleks teada läätsede või prillide kandmisest pärast silma- või lauoperatsioone. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.