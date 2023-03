Keelu all Vene salapelletid vilksavad ringiga Euroopasse

Äripäeva juhtimiskool: küberkurjategijad jahivad sinu digitaalset “mina”

"Infoturbest arusaamine on inimeseks olemise üks baasoskustest, nagu on suhtlemisoskus. Neid teadmisi on meil kõigil vaja igapäevatöös ja -elus," räägib maksu- ja tolliameti infoturbejuht Thea Sogenbits, kes uurib oma teadustöös, kuidas toimib küberkuritegevus ja kuidas on küberkuritegevus kasvanud maailma kolmandaks majanduseks. Seda kõike selleks, et rakendada oma teadmisi ja oskusi meie kõigi kaitsmiseks.

