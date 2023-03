Balti riigid plaanivad koostööd kosmosevaldkonnas

Äri Eestimaal: kuidas sündis Kuressaare kiriku kõrvale erootikapood

„Võtsin oma säästud ja sõitsin Eestist ära, et hakata ettevõtjaks ja avada kleidipood. Tegin veel nalja, et kui ladu on kinni, siis avan tagasi tulles erootikapoe. Ladu oli kinni ...“ kirjeldab Kuressaares kiriku vastas asuva erootiliste kingituste kaubamaja sündi omanik Kadi Arro.

