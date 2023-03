Ilmar Raagi Ameerika mäed: tee tippu tähendas rahalisest august läbi käimist

Ilmar Raag kandideeris erakonna Parempoolsed nimekirjas ka riigikokku. Tema enda sõnul meeldib talle erakonna puhul idufirmalik õhkkond. Foto: Liis Treimann

Ilmar Raag, keda tuntakse eduka filmitegija, kaitseliitlase, Ukraina abistaja, aga ka poliitikuna, pidi tippu jõudmiseks käima viie aastaga läbi kuuekohalisest võlakohustusest.

Täna usub Raag, et kuigi raha on võimalik teha, siis on temal alati midagi põnevamat teha. Samal ajal on ta veendunud, et kui tekib rahaline probleem, on see vaid tema, mitte kellegi teise süü.