Ettevõtjad kasutavad edasi skeeme, millega maksuamet on juba teisi vahele võtnud

Meie toidupoodide omanikfirma RRLektus üritas jagada Hollandi ettevõtte kaudu maksuvabalt ligi 11,5 miljonit eurot dividende. Maksuamet sai skeemile jälile ning kohtus loodi oluline maksupretsedent, aga selgub, et see pole teisi skeemitajaid liialt heidutanud. Foto: Aldo Luud / Õhtuleht / Scanpix

Ettevõtjad püüdsid eelmisel aastal skeemitada tulumaksuga moel, mille eest on juba karistatud ja avalikkuse ette toodud Meie kauplusteketi omanikud. Maksuametit üllatab, et sama vana skeemi ikka ja jälle kasutatakse – kohe jäädakse ju vahele.

Meie kauplusteketi omanikud firmast RRLektus kaotasid vaidluse maksuametiga juba ka kohtus ja meedia kirjutas skeemist , kuid ikka jäi eelmisel aastal suuremate tulumaksupettuste seas sõelale 4-5 firmat, kes sama asja üritasid, imestas maksu- ja tolliameti juhtiv maksuaudiitor Madis Laas.

Meie kaupluste kaasus Meie toidupoodide omanikfirma RRLektus üritas jagada Hollandi ettevõtte kaudu maksuvabalt ligi 11,5 miljonit eurot dividende. Maksuamet sai aga skeemile jälile ning kohtus loodi oluline maksupretsedent: maksuamet tõlgendab asja õigesti, kui ütleb, et tegemist on skeemiga, mida ei tohi kasutada. Kohtus kaotajaks jäänuna tuli RRLektusel maksta riigile tagantjärele 645 000 eurot tulumaksu. Asjast kirjutas pikemalt Äripäev.

Laasi jaoks on üllatav, et sama skeemi julgetakse kasutada. "Me monitoorime neid väga aktiivselt. Need tulevad meile ka pilti, sest selleks, et seda skeemi rakendada, pead sa meile seda deklareerima," ütles Laas. "Me saame kohe asja endale lauale,” lisas ta. Laasi sõnul võib olla asi ka selles, et praegu üritatakse varem püsti pandud skeeme likvideerida ja see tekitab olukordi, kus nendega maksuameti vaatepilti satutakse.

1241 ettevõtete tulumaksuga seotud juhtumit võttis eelmisel aastal ette maksuamet. Amet küsis riigi rahakotti juurde üle 13 miljoni euro tulumaksu ja hoidis ära rohkem kui 480 miljoni euro eest võimalikku maksukahju.

Laasi sõnul on maksuameti senine strateegia tegeleda rohkem nõustamise ja abistamisega andnud väga häid tulemusi, aga nüüd on ettevõtete tulumaksu üksus läinud taas veidi karmimaks. "Me ütleme otse välja, et mingid asjad ei sobi meile ja mingid asjad sobivad."

Laas kirjeldas lahti kaheksa levinumat tulumaksuskeemi, mis maksuametile kindlasti ei sobi, aga mida üritatakse kasutada.