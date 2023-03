Mustas nimekirjas: amet hoiatab probleemse automüüja eest

Liiklus Paldiski maanteel. Foto: Andras Kralla

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet hoiatab tarbijaid ostmast kasutatud autot ettevõttelt Autoturg OÜ.

Tarbijad on pöördunud ameti poole probleemidega, et on ostnud Autoturg OÜ-lt kasutatud auto, kuid pärast müügilepingu sõlmimist on ostetud sõidukil tuvastatud olulised puudused, mistõttu ei saa tarbijad autot liiklusregistris registreerida või avalduvad ostetud autol kohe probleemid, mistõttu ei ole võimalik ostetud autot kasutada.