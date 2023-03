Katrin Kuusemäe: vähi eest ei ole keegi kaitstud

Katrin Kuusemäe. Foto: Erakogu

Kui praegu peetavad koalitsioonikõnelused lõppevad Hanno Pevkuri saamisega ministriks ka uues valitsuses, saab tema asendusliikmeks riigikogus Katrin Kuusemäe.

Enne kui Katrin (38) Toompeale jõuab, tuleb tal siduda lahti otsad SAs Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu, kus on viimased kuus aastat tegevjuhina töötanud. Hiljuti mattis ta ka oma isa, kes suri mõni päev enne valimisi vähki ega näinudki tütre ammu seatud eesmärgi täitumist, kirjutab Lääne-Virumaa Uudised

"Mina ja Toivo (Tänavsuu, vähiravifondi Kingitud Elu looja – toim) oma vanematega oleme ehedad näited, et vähi eest ei ole mitte keegi kaitstud," tõdes Katrin Kuusemäe, kelle meilikasti jõuavad kõik abipalved, mille saadavad vähihaiged inimesed, kelle ees haigekassa on oma rahakotisuu sulgenud.

"Minult on palju küsitud, kuidas ma vastu pean kõiki neid lugusid ja inimesi tundes," rääkis Kuusemäe oma praegusest töökohast, mida on teinud kirega. "Alguses oli muidugi raske, eriti kui kohtusin vähihaigete lastega või endaealiste noorte inimestega, aga hiljem mõistsin, et selles töös on nii palju positiivset," säras Katrin viimaseid tööaastaid meenutades. "Inimesed, kes meie poole pöörduvad, on võitlejad, nad tahavad elada, ja meie saame neile anda lootust," kirjeldas naine hetki oma tööst.