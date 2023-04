Lahkuv valitsus pidas viimase istungi ja võttis võimul oldud aja kokku

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on kõige olulisem, et selle valitsusega mindi üle eestikeelsele haridusele. Foto: Raul Mee

Valitsuse viimasel pressikonverentsil valitses nostalgiline toon: kiideti koalitsioonipartnereid ja koostööd, välja toodi tehtu ning heideti pilk ka tulevikku.

Kõik pressikonverentsil olnud erakondade esindajad ütlesid hea sõna partneritele ja koostööle. Peaminister Kaja Kallas sõnas Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi kohta, et on õppinud, kui kangekaelne ta on, ent sõnapidaja!