Raadiohommikus: uus valitsus, uued maksud, vana hinnatõus

Kaja Kallase uues valitsuses hakkab riigi rahandust juhtima senine Reformierakonna fraktsioonijuht Mart Võrklaev. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio hommikuprogrammis võtame ette nädalavahetusel kokku saanud koalitsiooni. Lisaks sellele uurime aga, mis seisus on hinnatõus.

Kaja Kallase uues valitsuses hakkab riigi rahandust juhtima senine Reformierakonna fraktsioonijuht Mart Võrklaev. Küsime uuelt ministrilt, mida uued maksud õieti endast kujutavad ja mis seisus on riigi rahandus päriselt.

Ainsa parteina rääkisid maksutõusust sotsid. Küsime terviseminister Riina Sikkutilt, mida arvab koalitsiooniprogrammist valitsusliidu kõige vasakpoolsem partei.

Samal ajal, kui uus valitsus plaanib tõsta makse, ei näita hinnatõus suuri raugemise märke. Pagaritooteid valmistava Mantinga Eesti juht Rain Palmiste ütleb, et hinnad ei lange praeguselt tasemelt mitte kuskile. Uurime, mis suunas toiduainete hinnad lähemal aastal liiguvad.

Ning ei juhtu tihti, et ühe pangaspetsialisti ametivahetus on üleriigiline uudis. SEB endine privaatpanganduse strateeg andis Äripäevale avameelse intervjuu oma viimasest 15 aastast. Teisipäeval ilmuvast loost kuuleme hommikuprogrammis põgusat teaser’it.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Indrek Lepik ja uudistetoimetaja Laura Saks.

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Meri on prügi täis – see on niikuinii juba teada. Aga kui palju tekitavad prügi laevade pealt kogemata vette sulpsatavad merekonteinerid?

Üks eriti obskuurne näide mereprügist, mis on päris tormiga laevalt kukkunud konteinerilt, on Prantsusmaa rannast leitavad koomiksi-multikategelase Garfieldi-kujulised lauatelefonid. Need võikalt oranžid kaabeltelefonid on Britagne’i piirkonna randa sattunud juba oma 30 aastat ja neid telefone on rannast leitud sadu. Kuula täpsemalt saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Üle-eestiline virtuaalne töö- ja karjäärimess toimub 11.-14. aprillil aadressil www.toomess.ee ning samal ajal toimuvad üle Eesti värbamispäevad.

Saates räägime sellest, kes otsivad tööd ja millised on tööturu ootused. Jagame nippe nooremale põlvkonnale, kuidas planeerida ja üles ehitada karjäär ühes organisatsioonis ning arutame, milline on selle juures tööandja roll.

Väärtuspõhisest värbamisest, tähtajalistest tööpakkumistest ja mikrokraadidest kui hariduse tulevikust räägivad Eesti Töötukassa tööandjate teenuste osakonna osakonnajuhataja asetäitja Livia Laas ning Omniva talendikeskuse juht Kristina Raadik. Saatejuht on Tõnu Einasto.

11.00-12.00 "Kuum tool". Saates on külas Ragn-Sellsi juht ja Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo ning teemadeks värske koalitsioonileping ning Ragn-Sellsi plaanid jäätmekäitluses. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00-14.00 "Äritehnoloogia saade". Interneti järgmisest versioonist ehk metaversumist peaks kujunema alternatiivne reaalsus ja digimaailm, kus inimesed veedavad osa oma ärkveloleku ajast. Arutame saates, mis järgus on metaversumi loomine, kuivõrd sõltub see suurfirmadest ja tehnoloogia arengust, mida täna metaversumis teha võib ja kuidas saavad seda raha teenimiseks ära kasutada Eesti ettevõtted.

Vestluses osalevad tehnoloogiaekspert Henrik Roonemaa ja Elisa Eesti IT-teenuste valdkonna juht Tarmo Linnamägi. Saadet juhib foundME.io toimetaja Tarmo Virki.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordses saates räägib Scoro tegevjuhi parem käsi Haldi Küla, miks otsustati 4päevase töönädala kasuks, kuidas seda rakendati, kas ja kuidas see töötab ning millised on olnud senised õppetunnid. Lisaks jagab Haldi Küla praktilisi soovitusi, kellele võiks 4päevane töönädal sobida ning kuidas sellele üle minna.

Ettekanne on salvestatud veebruari keskel toimunud Personalitöö aastakonverentsil 2023.

