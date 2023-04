Uudised

Raadiohommikus: idu, kuhu investeeris president

Hommikuprogrammis tuleb juttu iduettevõttest, kuhu investeeris isegi president Kersti Kaljulaid. Foto: Liis Treimann

Nädala viimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägitakse ettevõttest, kes aitab seinast rohkem elektrit kätte saada, ja ettevõttest, mis julgeb teha teravmeelset huumorit.

Kui me tahame saada riigi ja ühiskonnana rikkaks ning laiapõhjalisemalt kõrgepalgalisi töökohti luua, siis vajame järgmisi Skeletone, Elcogene, Cleverone, Efencosid, GScane ja Voole ehk süvatehnoloogia- ja tööstusidusid, kirjutas äsja Äripäeva arvamusplatsil investor Madis Müür. Reedeses hommikuprogrammis hakkame tagantpoolt pihta ja uurime, mismoodi loob rikkust idufirma Vool – ettevõte, kelle ingelinvestor on president Kersti Kaljulaid ning kus toimetab Pipedrive'i esimene töötaja Elar Nellis.

Lihtsalt öeldes lubab Vool saada seinakontaktidest rohkem elektrit kätte kui seni. Kuidas ometi, seda selgitab otse-eetris firma kaasasutaja ja tegevjuht Juhan Härm.

"Urmas, kui vaja tankida rohkem kui 243 liitrit, siis meil kanistreid jagub," teatas Pakendikeskuse hiljutine sotsiaalmeedia reklaam, mis pilkas mõistagi EKRE poliitikut Urmas Reitelmanni, kes võttis riigikogulaseks olemise viimase päeva õhtul kuluhüvitiste eest nimetatud koguse kütust. Pakendikeskuse turundus püüabki tähelepanu huumoriga, seal hulgas teravmeelsega.

Kas hirmu ükskõik keda pahandada on ettevõtluses ja reklaamides liiga palju? Küsime seda Pakendikeskuse turundusjuhi Annika Sillaotsa ning jutuks olevate reklaamide autori, agentuuri Tabasco asutaja ja juhi Indrek Viiderfeldi käest.

Rahandusministeerium otsib konkursiga parimat tehnoloogilist lahendust nn positiivsele krediidiregistrile, mille eesmärk on anda pankadele ja teistele laenuväljastajatele parem ülevaade eraisikust laenutaotleja olemasolevate finantskohustuste kohta ning vältida seeläbi inimeste ülelaenamisi. Vestleme sellest ministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärtiga, kellelt uurime lisaks muule, kui palju lõhkilaenamine Eestis praegu üldse muret valmistab.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub viie saatega:

09.50–10.00 "Obskuurne majandus". Eelmisel aastal kulutasid Ameerika Ühendriikide elanikud rohkem raha legaalsele kanepile kui … šokolaadile.

Arvatakse, et kanepi legaliseerimine on vähendanud ostuhuvi ka õlle, valuvaigistite või opioidsete ravimite vastu. Kui palju nad seda raha siis (legaalsele) kanepile võrreldes šokolaadiga kulutasid ning mitmekordseks ennustatakse kanepimüügi kasvu lähiaastatel, kuula saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Soraineni sagedus". Muusika ja õigus(t)e ristumiskohtadest räägivad saatejuhid, advokaadibüroo Sorainen partner Kaupo Lepasepp ja advokaat Oliver Ämarik ning saatekülalised, džässiklubi Philly Joe juht ja õiglasel kaubandusel põhineva muusika voogedastusplatvormi Fairmus asutaja Reigo Ahven ning advokaadibüroo Sorainen intellektuaalse omandi valdkonna ekspert Marian Moldau. Marian on spetsialiseerunud just muusikaettevõtluse ja muusikaõiguse valdkonnale, ta on aidanud asutada üht esimest muusikakirjastust Eestis ning tegeleb ka muusika litsentsimisega.

Saates tuleb jutuks, mis on ühist muusika loomisel ja abielul, millele peaks üks alustav muusik mõtlema ning mis rolli mängivad muusikute elus kollektiivse esindamise organisatsioonid.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Saates võetakse kokku nädala olulisemad teemad. Saadet juhib Kristjan Pruul.

13.00–14.00 "Edukad naised". Saates avavad oma loo naised, kes on jõudnud oma alal tippu. Sel korral käis Äripäeva raadios külas Amazonis müügiga miljonäriks saanud ettevõtja Egle Raadik.

Egle Raadik rääkis, kuidas kasvatas mõne aastaga üles miljon eurot käivet tegeva ettevõtte, olles samal ajal kolme lapse ema. Mitmel korral läbipõlenud ettevõtja avas kõige mustemad hetked, kus ta oli äsja abikaasast lahutanud ning aastaid üles ehitatud edukat ettevõtet ähvardas pankrot. Ühel päeval oli ta koos endise abikaasaga olukorras, kus võlgade katmiseks ei piisanud isegi kodu müümisest. Saates avas ta, kuidas kõige võimatumast olukorrast välja rabeles ning selle tagajärjel sündis aegade edukaim tehing.

Niisamuti jagas Egle Raadik häid nippe, mil viisil võiksid naised edu saavutamiseks enda ja pereelu ümber korraldada ja leida aega tõelise kirega tegelemiseks.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Valgus on vajalik ja meelikosutav, ent võib nägemist ka kurnata ja ohustada. Saates selgitavad Pere Optika optometrist Laura Tõnov ja Essilori tootespetsialist Margo Tinno, mis asi valgus üldse on, kuidas me seda näeme, millal ja milline valgus meie nägemist võib ohustada, milline on kõige silmasõbralikum üldvalgustus või teler ning mida teha siis, kui tekkinud on valguskartus ehk fotofoobia. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.