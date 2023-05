Uudised

Raadiohommikus: miljoniskandaali uus vaatus ja kaua puhub pärituul pankadele?

LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis võetakse luubi alla ka energeetika, tööjõuturu olukord ja LHV värsked tulemused.

Hoolimata aasta kestnud majanduslangusest püsib olukord tööturul jätkuvalt hea ja palgasurve tugev. Hansavesti juht Janek Sirg kirjeldab olukorda tööstusettevõtjate, aga ka töötajate ning ajutise kaitse saanud Ukraina inimeste silme läbi.

LHV Panga juht Kadri Kiisel kommenteerib värskeid tulemusi ja räägib täpsemalt, millised ohud kummitavad rekordkasumeid teenivat Eesti pangandussektorit ja mis nägu on laenuportfellid jahenevas majanduses.

Euroopa Komisjonilt rohelise tule saanud taastekavast pudeneb Eesti taastuvenergeetikasse umbes 150 miljonit eurot, mida tähendab see tarbijatele ja ettevõtjatele, selgitab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar.

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv tutvustab ehitusmaterjalide tootjate ja puidutööstuste käekäiku ja väljavaadet värskelt ilmunud konkurentsiraportite abiga.

Äripäeva uurivad ajakirjanikud Pille Ivask ja Marge Ugezene räägivad lähemalt pommuudisest, kus on seotud maksu- ja tolliameti endine juht ning Armin Karu miljoniskandaal.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Seekordses sisuturunduse saates on külas DeltaE inseneribüroo juhatuse liige ja energeetikaekspert Marti Arak. Saates tuleb juttu sellest, kas praeguste energiahindade juures on ettevõtetel mõistlik päikesejaamu rajada ja kui siiski jaam rajada, siis kui pikk on tasuvusaeg ja kas energia võrku müümine on mõttekas.

Arutame ka selle üle, kas konditsioneeritud õhuga kontoris tohib aknaid avada, kas ka lühikeseks ajaks ruumist lahkudes on mõistlik tuli kustutada, ja ka selle üle, milline on üks korralik energiaaudit. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Stuudios on külas blogija Mikroinvestor ehk investor Marin Vallikivi, Investeriin ehk investor ja rahatarkuse matkade läbiviija Riin Mäesalu ning Rahaküpsise nime all Instagramis makromajanduse ja rahatarkuse infot jagav investor Teevi Pau.

Saates piilume kardina taha ning uurime, milliste investoritega on tegu, milliseid varaklasse sisaldab nende väikeinvestorite portfell, mis neid investeerimise ja rahatarkuse jagamise teema juures käivitab ning loomulikult räägime ka sellel teekonnal läbitud õppetundidest. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 „E-kaubanduse areng ja tulevik“. Tänases saates räägime kahe start-up-ettevõttega, kes aitavad e-kaupmeestel enda tööd efektiivsemaks muuta. Selleks oleme saatesse kutsunud Askly asutaja ja tegevjuhi Sandra Roosna ja Sharewelli ühe kaasasutaja Sten Kreisbergi.

Saates tuleb juttu Chatist ning sellest, kuidas see aitab e-kaupmehe tööd lihtsamaks muuta ning aitab tal hüljatud ostukorvide hulka vähendada. Samuti räägitakse ka e-poe testimisest ning kliendiküsitlustest ja tagasisidest, et saada infot, mida võiks e-poes paremaks muuta. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest

15.00–16.00 „Töö ja palk“. Saade uurib seekord, kui oluline on, et inimene end töökohal ka hästi tunneks, ja millele oleks ettevõttel tööandjana mõistlik tähelepanu pöörata, et töötajad tunneksid end kaasatuna ja osana millestki suurest. Neid keerulisi küsimusi aitavad saatejuht Helen Rootsil lahti rääkida psühholoogist tööõnne spetsialist, koolitaja ja konsultant Tiina Saar-Veelmaa ning personalijuhist organisatsioonikultuuri uurija, koolitaja ja konsultant Irene Metsis.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.