Artikkel

Riik läheb uuele katsele: konkurentsi tagamiseks tekib võimalus kirjutada välja hiigeltrahve

Konkurentsi tuleb kaitsta ja ka direktiiv üle võtta. Kriitikat on selle eest aga kõvasti. Foto: Liis Treimann

Miljonitesse ja miljonitesse eurodesse ulatuvad trahvid ning lihtsustatud järelevalve peaks tagama avalikkusele puhtama majanduskeskkonna ning ühtlasi päästma Eesti Euroopa Liidu trahvi eest, loodab justiitsministeerium.

Uus valitsus läks uuele katsele teha konkurentsijärelevalve nii karmiks, et sellel oleks ka piisav mõju. Justiitsministeerium on ühe korra juba sellise seaduseelnõu kokku saanud, kuid toona sai see tugevat kriitikat advokatuuri ja õiguskantsleri poolt. Esmaspäeval läks ministeerium uuele katsele.