Nõukaaegne ripa-rapa ehitatud maja, millega tahtis Tartu linn teha vahetuskaupagi

Pruunsild tõrjub Isamaa niiditõmbamise kahtlusi: oi ei, jumal küll

Aastaid Isamaad suurelt rahastanud Bigbanki osanik Parvel Pruunsild lükkab tagasi kahtlused, et ta on oma annetuste eest küsinud erakonnalt vastu poliitilisi otsuseid. Isamaa valimistulemusega on ta aga rahul, kuna toetuse kaotus on tema sõnul tegusa erakonna saatus.