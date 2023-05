Kahtlustuse saanud Humal märkis hulga Bigbanki võlakirju ja küsis Pruunsillalt nõu

Tartu abilinnapea ametist tagasi astunud Priit Humal ütles, et Bigbanki võlakirju võib igaüks märkida. Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees/Scanpix

Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsilla korruptsiooniskandaali keskmes olev Tartu abilinnapea Priit Humal tunnistas, et tahtis õele kodu ostmiseks laenu võtta ja arutas seda ka Pruunsillaga. Samuti märkis Humal hea sissetuleku ootuses Pruunsillale ja Vahur Vollile kuuluva Bigbanki võlakirju.

Täna abilinnapea ametist tagasi astunud Humal nõustus, et tal Pruunsillaga rohkem seoseid kui keskmisel inimesel, aga ta ei arva, et seos on nii tihe, et ta oleks pidanud ennast ERMi maja otsustest taandama.