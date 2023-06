Uudised

Raadiohommikus: kuumast tööturust ja julgeolekust

Baltic Energy Partners OÜ juhatuse liige Marko Allikson. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio nädala viimases hommikuprogrammis pakume kuulajatele intervjuusid julgeoleku, töötuse, aga ka energeetika ja börsi teemadel.

Töötukassa tööotsijate teenuste osakonna juhataja Anniki Paulus annab ülevaate sellest, kuidas tööjõuturg majanduslangusele vastu on pidanud ja mida lähitulevik toob.

Energiakauplemisfirma Baltic Energy Partners OÜ juhatuse liige Marko Allikson selgitab seisu maagaasi- ja elektribörsidel ja annab soovituse, millist paketti praegu valima peaks.

Kuulamiseks pakume Brüsselis viibiva Äripäeva ajakirjaniku Birjo Musta usutlust europarlamendi saadiku Riho Terrasega, kes räägib Ukraina vastupealetungi ootusest ja Euroopa Liidu jätkuvast toest.

Kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamise osakonna juht Helmuth Martin Reisner räägib ettevõtjate toest reservväelastele ja hoiakute muutumisest pärast Venemaa laiaulatuslikku sissetungi Ukrainasse.

Börsiajakirjanik Simo Sepp väisas neljapäeval Tallinna Vee aktsionäride üldkoosolekut, kus haaras tegevjuht Aleksandr Timofejevil nööbist ja uuris vee-ettevõtte dividendipoliitika kohta.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Kas kaitsepolitsei lihtsalt kiusab tartlasi või on abilinnapeal ja suurärimehel tõepoolest seadusi rikkuv huvide konflikt? Kas Eesti on lihtsalt väike või tekitavad igasugu seltsisuhted päriselt riigis korruptiivsust? Neile küsimustele vastavad nädalalõpusaates Äripäeva ajakirjanikud.

Toimetust ei jäta külmaks ka inflatsioon, mis Euroopa tuumikus näitab juba selgeid rahunemise märke, kuid siin perifeersemal alal endiselt rallib. Fookuses on veel ehitusturu tervis, sest objektiivsete mõõdikute järgi on sektor üsna kehvas seisus. Ning lõpetuseks rändab pilk ka Ukraina-Vene piirile, üle mille toimub Moskva suunal aina rohkem eri sorti rünnakuid. Stuudios on Marge Ugezene, Janno Riispapp ja saatejuht Indrek Lepik.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Saatekülalisteks on ekstreemspordi rajatiste disainimise, projekteerimise, ehituse ja remondiga tegeleva esmakordse gaselli Gruuvi Group OÜ omanikud Dmitri Igolkin ja Kristel Larin, kes asutasid ettevõtte 2016. aastal. Rulapargis teismelistena tuttavaks saanud noored lõid ettevõtte eesmärgiga pakkuda teistele noortele vabas õhus ekstreemspordi võimalusi.

Saates tuleb juttu sellest, mis aitas neil saada gasellide edetabelisse. Ettevõte on kuue aastaga ehitanud üle 20 rulapargi, millised on eesmärgid ja kuhu edasi? Mida teevad teistmoodi kui nende konkurendid? Kuidas on olukord täna tänavaspordiga? Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Angioödeem võib tähendada allergiaga kaasnevat turset, kuid võib olla hoopis eraldi haigus, millel pole allergiaga mingit pistmist. Viimast nimetatakse pärilikuks angioödeemiks ja see haigus tähendab, et tursed võivad tekkida pealtnäha ilma mingi põhjuseta. Haigushoo vallandajaks võib olla näiteks pikaajaline surve mõnele kehapiirkonnale. Mis haigustega on tegemist ja kuidas neil vahet teha, räägib Ida-Tallinna Keskhaigla allergoloog-immunoloog Krista Ress. Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.