Salva omanike kuum tüli: väikeaktsionär müüs osaluse ja pääses miljoninõudest

Salva Kindlustuse juhatuse liikmed kaebasid omanikud kohtusse

Eesti ühe vanima kindlustusfirma Salva Kindlustuse kaks aktsionäri on kohtus süüdistusega, et nad nurjasid pahatahtlikult Salva osaluse müügi. Aktsionäridelt nõuab miljoneid eurosid kahjutasu ettevõte KindCapital, mille taga on Salva enda juhatuse ja nõukogu liikmed.