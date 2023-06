Uudised

Äripäev

8. juuni kell 14:03 Kuula







Raadiohommikus: paljulubavad investeerimisideed kinnisvarast aktsiateni

Kinnisvarainvestor Karolina Sikk on viimase kümnendiga üles ehitanud ligemale 20 üürikodust koosneva portfelli, mille koguväärtus on 4,5 miljonit eurot. Foto: Andras Kralla

Nädala viimases hommikuprogrammis on kuumade aktsiavihjete kõrval fookus kinnisvaraturu väljavaadetel, Balti börsil, pensionirahal ning rahatarkuse aasta tegijatel.

Ülevaate kinnisvaraturu hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest annab Feels Like Home kaubamärgi all tegutsev üüriinvestor ja kutseline kinnisvaramaakler Karolina Sikk, kes omab paarikümne korteri suurust üüriportfelli.

Eestlaste pensioniraha liikumisest ning pensionifondide juhtide tasudest räägime Tuleva juhi ja kaasasutaja Tõnu Pekiga. Tallinna First Northi alternatiivturule pürgiva kaubandustehnoloogiafirma Grab2Go aktsiate märkimistulemusest teeb otsestuudios kokkuvõtte ettevõtte kaasasutaja Reio Orasmäe. Tulemusi kommenteerib ka märkimisel osalenud finantsblogija Rahakratt.

Sel kolmapäeval pälvis Eesti Panga, finantsinspektsiooni, pangaliidu ja rahandusministeeriumi konkursil „Rahatarkuse vedur” aasta rahatarkuse edendaja tiitli investor Kristi Saare. Äripäev oli tunnustamisüritusel kohal ja kasutas võimalust uurida värskeid aktsiavihjeid nii Saarelt kui rahandusminister Mart Võrklaevalt.

Sellest, kuhu ja kuidas investeerivad oma raha praegu kohalikud väikeinvestorid ning milliseid liikumisi on lähitulevikus oodata finantsturgudel, annab ülevaate LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel ning globaalselt kõige atraktiivsema investeerimisregiooni sõelume välja üheskoos Redgate Wealthi investeeringute valdkonnajuhi Peeter Koppeliga.

Hommikuprogrammi veavad Juhan Lang ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00– 12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas arvamussaates käsitlevad Äripäeva ajakirjanikud viimaseid sündmusi Venemaa agressioonisõjas Ukrainas. Räägime keskkonnakatastroofist, mille tõid endaga kaasa Nova Kahhovka tammi purustamine ja sellele järgnenud üleujutused, Venemaa piirialadele kandunud sõjategevusest, Vene ajakirjanike appihüüdest maailma Big Techi vägevate poole. Arutleme riigi nigela rahalise seisu üle, vaatleme nädala jooksul avaldanud majandusstatistika ning Äripäeva arvamusliidrite küsitluse valguses Eesti ettevõtete lähiaja väljakutseid ning võtame luubi alla riigikogu kuluhüvitised. Anname välja nädala võitja ja kaotaja tiitli.

Stuudios on Mari Mets, Dmitri Fefilov (Delovõje Vedomosti) ja Neeme Korv.

13.00– 14.00 "Digiturunduse praktikum". Alates 1. juulist lõpetab praegune Analytics töö ning asemele tuleb uus GA4. Mis see on ning mida see muudatus turundajatele ja ettevõtetele tähendab?

Saates räägitakse ka sellest, mida tuleb jälgida, kui GA4-le üleminekut tehakse. Samuti arutletakse selle üle, mis on head ja halba uue analüütika tööriista juures. Kiirkorras räägitakse ka läbi, kuidas GA4 seadistada. Selleks oleme saatesse kutsunud Mediabrands Digitali performance-tiimi juhi Karl Lilienbergi. Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrowst.

15.00– 16.00 “Kullafond”. Äripäeva raadio igihaljaste saadete sari tõstab seekord esile esimest korda 2022. aasta juunis eetris olnud saate “Edukad naised”.

Testlio asutaja Kirstel Kruustük räägib, miks sõlmis oma abikaasa ja äripartneriga Marko Kruustükiga lahusvara lepingu ning kuhu ta investeerib raha. Lisaks tuleb juttu kriisidest Testlio arengus ja ärevushäiretest.

Saatejuht on Katariina Krjutškova.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.