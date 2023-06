Anna teada enda pereettevõttest ja kuulu TOPi

Perefirma Kaamos Groupi looja Kaido Jõeleht koos oma kuue lapsega. Foto: Foto: Erakogu

Äripäev otsib juba teist aastat ettevõtteid, mis ühendavad erinevaid perekonnaliikmeid ja aitavad arendada Eesti majandust. Augusti lõpus valmib neist ettevõtetest Pereettevõtjate TOP, mille pidulik autasustamine leiab aset 24. augustil pereettevõtjate konverentsil.

„Pereettevõte nõuab kindlasti rohkem tolerantsust – kõik peavad olema valmis kuulama ja üksteist mõistma. Võib-olla tavajuhtimises on asi lihtsam, sest seal on käsuliinid, aga pereettevõttes on konsensus olulisel kohal,” iseloomustab pereettevõtlust Kaamos Groupi omanik Kaido Jõeleht, kes on kaasanud firma nõukogusse koguni kõik oma kuus last.

Tihti on lapsed vanemate äridesse kaasatud juba väikesena ja nii osalevad nad loomuliku sammuna hiljem ka firma juhtimises. Näiteks Terminal Oil Grupi juhatuse liige Rauno Raudsepp kirjeldas pereettevõtlusele keskenduvad raadiosaates „Võitjate põlvkonnad“ , et teda koos vennaga on juba lapsest saati pereärisse kaasatud. Algul tegeleti kooli kõrvalt kergemate töödega, hiljem liituti juba täiskohaga. Pereettevõttes töötamine on nii tema kui venna jaoks tundunud loomuliku käiguna. „Loomulikult jätkavad isa-ema tööd lapsed,“ sõnas Rauno.

Ka perefirma Büroomaailm turundus- ja müügijuht Kristine Ross on rõhutanud järgmise põlvkonna varajase kaasamise tähtsust. „Kui ettevõtja soovib, et tema lapsed ettevõttega kaasa tuleks, ongi tarvis lapsi aeg-ajalt tööle kaasa võtta, kodus ärist rääkida ja töö teemasid arutada,“ selgitas Ross.

Kas ka sinu ettevõte on pereettevõte või plaanib tulevikus selleks saada?

Meie Äripäevas usume, et pereettevõtlust arendades kasvatame peale uut põlvkonda ettevõtlikke lapsi ja hoiame seeläbi ka Eesti majandust tugevana.

Äripäev soovib leida üles kõik pereettevõtjad, et edendada pereettevõtluse liikumist ja autasustada parimaid pereettevõtteid. Sellega seoses palumegi sinu abi!

Pereettevõtja, anna endast märku, vastates mõnele küsimusele siin , ja aita kaasa Eesti pereettevõtluse edendamisele ning pereettevõtjate TOPi kokkupanemisele. TOPi avalikustame 24. augustil toimuval pereettevõtjate konverentsil