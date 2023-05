Büroomaailma aastakümnete parim saavutus seostub just kinnisvaraga

Kriisis pihta saanud Büroomaailm hakkab tervislikku mööblit müüma

Büroomaailma üks omanik ja tegevjuht Jüri Ross rääkis hommikuprogrammis, et tänasest kaduvate piirangute ootuses on ärevus suur. "Ma kardan, et külastatavus jääb madalaks. Inimesed on harjunud e-kaubanduses. Eks näeme," hindas ta. Ettevõte on kohanemiks ka uued ärisuunad otsinud.