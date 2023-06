Uudised

Äripäev

19. juuni kell 14:47 Kuula







Raadiohommikus: kuhu liigub majandus ning milliseid aktsiaid selle taustal noppida?

Raadiohommikus on külas Eesti Panga prognoositiimi juht Rasmus Kattai, kes tutvustab keskpanga majandusprognoosi. Foto: Raul Mee

Eesti Pank avaldab teisipäeval oma järjekordse majandusprognoosi. Kuhu liigub majandus, selgitab Eesti Panga prognoositiimi juht Rasmus Kattai.

Maailmamajanduse trendidest ning sellesse kõige paremini sobituvatest investeerimisvihjetest räägime Lightyeari kaasasutaja Martin Sokuga. Sokk räägib ka oma viimastest rahapaigutustest ning sellest, kas üha kallimaks muutuvasse tehnoloogiasektorisse tasub jätkuvalt panustada.

Eleporti tegevjuht Raul Potisepp avab tagamaid, miks kaugküttefirma Gren oma osaluse Eleportis 50 protsendini suurendas. Juttu tuleb ka sellest, kes on müüjad ning milline on edasine investeerimisplaan.

Külla on tulemas ka Estbani uus president Lauri Antalainen, kellelt uurime, millised on tema vaated idusektori lähitulevikule, mida teeb ta oma eelkäijast Lev Dolgatsjovist paremini ning kuidas, kust ja kes saavad täna oma ideedele kapitali.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Sel korral on külas investor ja advokaat Anti Aasmaa, kes alustas investeerimisega juba enne Tallinna börsi loomist. Üle poole miljoni euro suuruse portfellini on investor jõudnud, panustades arenevatele turgudele, ning ennast peab ta pigem väärtusinvestoriks.

Aasmaa räägib saates, milliseid ettevõtteid on ta oma portfelli võtnud ning kus näeb suurimat potentsiaali raha paigutamiseks. Lisaks räägib ta oma valusatest rahakaotustest, millest suurim on olnud Etalon Varahaldusega. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Saates tuleb juttu sellest, kuidas edukalt kliendile läheneda. Kuidas tunda ära, kas sinu lähenemine, pakkumine või closing on liiga agressiivne ja peaksid tuure maha võtma või just juurde lisama? Kust tekib see tunnetus ning kuidas seda paremaks saada?

Saates arutlevad Dominate Salesi juht Silver Rooger ja müügitreener Andres Kiviselg. Saade oli eetris tänavu veebruaris.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Selgitame välja, kas traditsiooniliste reklaamikanalite kasutamine on langustrendis või suudavad nad mitte ainult konkureerida digitaalse meediaga, vaid kasvatada ka oma turuosa.

Saatekülalisteks on kaks traditsioonilise meedia esindajat: TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur ja JCDecaux' tegevjuht Kristiina Sepp. Analüüsime traditsiooniliste reklaamikanalite arengut ajas ning uusi reklaamivõimalusi, mis on tekkinud uute populaarsete suundade tulekuga. Signe Suur ja Kristiina Sepp jagavad näiteid pindade ja lahenduste kohta, mis on aidanud kaasa traditsioonilise meedia arengule.

Lisaks uurime, millised reklaamiviisid on kaotanud populaarsust ning milline on tulevik traditsioonilistele reklaamikanalitele. Saadet juhib Keit Ausner.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaade keskendub pikalt kestnud põuale, mis ei lase põllumeestel loomasööta toota ja samuti ei kasva praeguses kuivuses ei teravili ega köögi- ja puuviljad ning suve alguse öökülmad koos põuaga on kahjustanud ka marjasaaki.

Mis saab meie loomadest? Kas toidujulgeolek on ohus? Neile küsimustele otsime vastuseid koos Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhi Kerli Atsiga. Saadet juhib Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.