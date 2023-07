Kinnisvaraturg elab läbi muutuste valu

Investor ei pea ise korterit ostma, saab läbi fondide investeerida ka kinnisvaraettevõtete aktsiatesse. Foto: Liis Treimann

Milliseid teenimisvõimalusi pakuvad praegu nii kinnisvara­ette­võtete aktsiad kui ka üürikinnisvara?

Kinnisvarasse saab investeerida kas otse või kaudselt. Otsene võimalus on osta korter, maja või ka äripind ning leida sinna üürnik ja nautida vara väärtuse kasvu ning üüritulu. See on vana ja äraproovitud meetod, millega kuigivõrd ebaõnnestuda ei saa. Samas on ostan-üürin-välja-instrument parasjagu kohmakas ja tülikas ning ei paku paindlikke ja mängulisi võimalusi, mida tänapäevane investor ootab.