Raadiohommikus: Läänemetsa kasumid, sagimine Tallinki ümber ja idude hingekell

Siseminister Lauri Läänemets kommenteerib hommikuprogrammis enda väljaütlemisi ettevõtete rekordkasumite lisamaksustamise teemal. Foto: Liis Treimann

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime Lauri Läänemetsaga kasumitest, vaatleme sagimist börsidel ning anname raskustes idufirmade juhtidele nõu, millal on õige aeg alla anda.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht ja siseminister Lauri Läänemets leiab, et samal ajal kui Eesti pered ja osa ettevõtteid näevad kurja vaeva, et ellu jääda ja konkurentsis püsida, teatavad majanduse, riigi ja ühiskonna seisukohast kriitilise tähtsusega ettevõtted rekordkasumitest. Talle ei meeldi, et „need kasumid tulevad ühiskonna ja töötajate heaolu ja palkade arvel“. Läänemets soovib debatti selle üle, milline võiks olla väga kasumlike ärisektorite lisamaksustamise protsent. Küsime hommikuprogrammis, millist lisamaksu on oodata ning milline kasum on nii suur, et seda peaks hakkama eraldi maksustama.

Võõrustame hommikuprogrammis Trigoni fondijuhti Mehis Rauda, kellega räägime Tallinki aktsiast, Trigoni hallatavast rahast ning praegu turul näha olevatest investorite parimatest võimalustest ja suurematest riskidest.

Räägime ka idufirmadest. „Minu poolt vaadeldavatest idudest 80% peaks kohe laiali minema. Vaid 3–4% annab lootust tõsisele väärtuse loomisele,“ kirjutab ettevõtja, idufirmade mentor ja mõni aasta tagasi oma idufirmaga lõpparve teinud Aleksander Gansen. Millistel idudel on elulootust, millistel mitte? Kuidas idufirma asutajana aru saada, et kõige targem mõte on äri lõpetada? Kas Clevonil on lootust?

Lisaks tuleb hommikuprogrammi külla Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv, kes annab ülevaate, kuidas läheb automüüjatel, advokaadibüroodel ning inseneribüroodel.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Romet Toomas Tiitsaar.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Räägime levinumatest petuskeemidest ning nende ohvriks langemise ennetamisest. Juttu tuleb nii internetis, meili teel kui ka telefonitsi levivatest skeemidest.

Missugune ühiskonnagrupp on petturite jaoks kõige suurem sihtmärk ning mille poolest erineb 20. aastates noor elukaare kuldses eas olevast inimesest? Kuidas on lood IT-valdkonnas varitsevate ohtudega, kuidas on internetihügieeniga Eestis, missugust panust ootavad spetsialistid riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt, arutame stuudios SEB turbekeskuse turbejuhi Kätlin Kukega. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Seekordses saates vaatab Äripäeva börsitoimetus otsa investor Toomase möödunud kuule. Vastuse saavad küsimused, millised olid tema portfelli parimad ja halvimad aktsiad ning mis nende liikumist ühes või teises suunas toetas.

Räägime ka Clevoni ja Baltika börsilt lahkumisest ning sellest, millised on väikeinvestori ees seisvad dilemmad seoses nii kahe nimetatud ettevõtte kui juhtunu taustal Tallinna börsiga laiemalt.

Vaatame otsa ka värskeimatele ettevõtete majandustulemustele. Stuudios on Äripäeva börsitoimetus ehk Jana Saarkoppel, Jaan Martin Raik, Andre Anni ja Indrek Mäe.

13.00–14.00 „Cleantech“. Räägime seekord energiasalvestamisest ja investeeringutest roheiduettevõtetesse.

Energiasalv Pakri kaasas Paldiskisse rajatava vesisalvesti ehitamiseks täiendavalt 11 miljonit eurot Eesti investoritelt ja kuulutas välja ehitushanked, et järgmisel aastal alustada 500 MW vesisalvesti rajamist. Millal salvesti valmis saab, kust tuleb ülejäänud raha ja milline on Eesti energeetikainvesteeringute üldine kliima, on saates arutamas Energiasalv Pakri tegevjuht Peep Siitam ja Warmestoni tegevjuht Mait Kaup.

Saate teises osas tutvustame võimalust, kuidas ka väikeinvestorid saavad nüüdsest hakata investeerima roheidudesse ja miks seda tegema peaks. Seda tutvustab lähemalt Beamline Acceleratori tegevjuht Triinu Lukas. Saadet juhib Mart Valner.

15.00–16.00 “Võitjate põlvkonnad”. Külalisteks on Kubija Loodusspaa omanik Aigar Pindmaa ja Wallessi advokaadibüroo vandeadvokaat Karl-Erich Trisberg. Juba 24. augustil Keila-Joa lossis toimuva pereettevõtjate konverentsi eelses erisaates keskendutakse pereettevõtluse murekohtadele ning püütakse neile üheskoos lahendusi leida. Räägime põhjalikult ka sellest, miks peaks igal tegevjuhil ja ettevõtte omanikul olema varakult tehtud nii testament kui ka kirja pandud täpsed juhised, mis saab ettevõttes pärast juhi ootamatut lahkumist. Saadet juhib Jana Palm.

