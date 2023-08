Eelarve puudujääk on kardetust kordades väiksem

Eelarvepositsiooni parandamisega nähakse kõvasti vaeva, on lubanud rahandusminister Mart Võrklaev. Näib, et laekumised näevad parandamisega ise hea osa vaevast ära. Foto: Andras Kralla

Kõik raha on otsas, ükski ministeerium raha juurde ei saa, president ka mitte, sest valitsussektori rahaline seis paneb varsti Euroopa Liidu sekkuma. See kevadine maailmalõpukuulutus ei ole tõeks saanud ning prognoosid on tuletatult kuskil miljardi euroga mööda pannud.

Juuni lõpu seisuga oli eelarvepuudujääk 346 miljonit eurot, mis moodustab rahandusministeeriumi viimase prognoosi järgi 0,9% aastasest oodatavast SKPst, teatas täna rahandusministeerium. See number on imetabaselt väike. See on 50 miljonit eurot väiksem kui aprillikuu seisuga.