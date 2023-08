Kallas oluliselt väiksemast eelarve puudujäägist: enne õhtut ei ole mõtet hõisata

Eelarve puudujääk on kardetust kordades väiksem

Kõik raha on otsas, ükski ministeerium raha juurde ei saa, president ka mitte, sest valitsussektori rahaline seis paneb varsti Euroopa Liidu sekkuma. See kevadine maailmalõpukuulutus ei ole tõeks saanud ning prognoosid on tuletatult kuskil miljardi euroga mööda pannud.