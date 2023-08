Lagarde ei ava kaarte, kolm keskpankurit pooldavad karmimat intressimäära

Powell: USA majandus ei pruugi jahtuda nii, nagu algselt oodati

USA majandus on terve suve näidanud oodatust paremat majanduskasvu ja tarbijakäitumine on samuti tugevalt vastu pidanud. See võib aga ajendada Föderaalreservi jätkama intressimäärade tõstmist, vahendab Yahoo Finance.