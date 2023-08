Tsahkna müüs oma osaluse välihaiglate tootmises Margus Linnamäele

Välisminister Margus Tsahkna märkis valitsuse pressikonverentsil eelmine nädal, et tema osaluse MM Hospitalis ostis tagasi Semetron AS. Foto: Andras Kralla

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) müüs maha oma osaluse välihaiglaid tootvas ettevõttes MM Hospital, mille ainuomanik on nüüd suurärimees Margus Linnamäe enamusosalusega firma Semetron AS.

Varem kuulus firma kolmele osanikule: Virtual Trading OÜ (7,27%), Semetron AS (72,73%) ja Defendest OÜ (20%). Viimane ettevõte kuulub Tsahknale. Nüüd on oma osaluse ära müünud nii Virtual Trading OÜ, mille omanik on Reelika Rägastik, kui Defendest OÜ.