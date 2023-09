Kallas: olen laenu andnud ka sõbrannadele, kes pole raha tagasi maksnud

Korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisele istungile kohale kutsutud peaminister Kaja Kallaselt nõuavad komisjoni liikmed pangakonto väljavõtet ja laenulepinguid, et selgeks teha, millal täpsemalt Kallas laenu andis ja millal on ta selle tagasi saanud. Foto: Liis Treimann

Riigikogu täna toimunud korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel istungil selgus, et peaminister Kaja Kallas on julgelt laiali jaganud oma raha, mida on tema sõnul kasutatud nii ilusalongi kui restorani loomiseks.

Peaminister Kaja Kallas käis korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel istungil selgitusi jagamas peamiselt 350 000 euro suuruse laenu kohta, mille laenas oma abikaasa ettevõttele Novaria Consult. Komisjoni esimees Mart Helme (EKRE) leiab, et istungi lõpuks küsimustele vastuseid ei saadudki.