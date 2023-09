Uudised

Raadiohommikus: tumedates toonides majandusprognoos, verised kaubad ja ärivõimalused Aafrikas

Luminor peaökonomist Lenno Uusküla. Foto: Liis Treimann

Värsket sügisest majandusprognoosi tutvustab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Juba etteruttavalt võib öelda, et see on üsna tumedates toonides.

Tutvustame kuulajatele värsket SEB panga uut ettevõtete panganduse juhti Peep Jalakat. Uurime tema käest ka seda, kuidas hetkel ettevõtete tervis pankuri vaatest paistab.

Kaupmeeste liidu juhi Nele Peiliga räägime sellest, millised euroregulatsionid lähiajal kaubandust (ja tarbijaid) mõjutavad ja mida arvavad kaupmehed ideest märgistada "verised tooted" ehk Venemaal äri ajavate ettevõtete tooted erimärgistega.

Kaubandustehnoloogia ettevõtte ERPLY juhi Kris Hiiemaaga räägime sellest, milliseid ärivõimalusi näeb tema ettevõte Aafrikas ja miks just praegu on õige aeg Eesti ettevõtjatel Musta Mandri suunas plaane teha.

Saadet juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Kristjan Kurg

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas meediaagentuuri PHD Media tegevjuht Liisel Vatsel, kellega tuleb juttu sellest, kuidas turundus on viimasel ajal muutunud – näiteks sellest, kuidas mõjuisikud on hakanud pakkuma konkurentsi meediamajadele. Populaarsematel mõjuisikutel on suurem auditoorium kui mõnel väiksemal ajalehel.

Samas on näiteks TV ja välimeedia jätkuvalt tugevad ja massideni jõudmiseks sobivad traditsioonilised kanalid väga hästi.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime meediavabadusest ja täpsemalt Euroopa meediapluralismi monitooringu näitel sellest, milline on ajakirjandusvabaduse olukord Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Juttu tuleb sellest, miks on Eesti ajakirjandusvabaduse indeksis langenud, mis on suurim probleem siinsel meediamaastikul ja millised on Euroopa tasandil töös olevad meetmed üldise olukorra parandamiseks. Samuti räägitakse positiivsetest arengutest meediamaastikul, aga ka avalike asutuste kasvavast trendist üha rohkem dokumente ja andmeid salastada.

Külas on Triniti vandeadvokaat Karmen Turk ja advokaat Katrin Kose.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Saates keskendume augusti lõpus välja kuulutatud pereettevõtete TOPile. Kutsume külla 2. koha saavutanud finantsettevõtte Hüpoteeklaen ASi juhi Toomas Paju ning 16. koha saavutanud tööstusettevõtte Saku Metall ASi grupi juhi Kristiine Kadaku ja personalijuhi Kaidi Trumsi.

Arutame, kas pereettevõtlus ettevõtlusvormina annab eeliseid edukaks saamisel, mis tegevused on neid tippu aidanud, missugune on olukord finants- ja tööstussektoris ja kuidas näevad nad oma ettevõtete tulevikku uuel aastal.

Saadet juhib Jana Palm.

13.00–14.00 "Energiatund". Räägime roheenergeetikast ja roheenergeetika investeeringutest. Külas on LHV roheliste fondide fondijuht Joel Kukemelk. Heidame fondijuhiga pilgu neisse fondidesse ning võtame suurema tähelepanu alla just energeetikasektori investeeringud.

Laiemalt tulevad saates jutuks ka rohepöörde väljakutsed ning pöörde paratamatus ajaloolises perspektiivis, taastuvenergia salvestamine, CO 2 kvoodihind, päikeseenergia, elektriautod, Hiina rohetehnoloogia jõuline sisenemine Euroopa turule ning metallide kaevandamise olulisus.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saates on külas üle kahekümneaastase kogemusega kinnisvaraettevõtte Eco Advice Kinnisvara omanik ja tegevjuht Anton Nikitin.

Nikitin sattus kogemata 2000. aastal kesklinna üht suurt hotelli arendanud kinnisvaraettevõttesse projektijuhiks. Firmas korralikult karjääri teinud Anton nägi valdkonnas sees olles väga lähedalt kõigepealt 2006.-2007. aasta buumi ja siis 2008.-2009. aasta krahhi, kus ka tema tööandja uksed sulges.

Saates tuleb juttu tema ettevõtte loomisest ning sellest, kus ta isiklikult kinnisvara omab. Lisaks analüüsime kinnisvaraturgu ning räägime elu õppetundidest.

Saatejuht on Alyona Stadnik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.