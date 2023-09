Nordica erikontroll läheb maksma 166 000 eurot

Nordica kapitaalremont: kõrgepalgaline päästemeeskond peab poole aastaga kasumi leidma

Riiklikul lennufirmal Nordica tuleb teda päästma tõttavale meeskonnale tõestada, et ta on rahaga targalt ümber käinud ja et riigilt koroonapandeemias toetuseks saadud 30 miljonit eurot on läinud asja ette.