Tartu Lõunakeskus investeerib 7,5 miljonit, uude hoonesse kolib IKEA paisunud planeerimisstuudio

Lõunakeskuse juht Marju Jeedas, Foto: Raul Mee

Tartu Lõunakeskuse omanikud Astri Grupist investeerivad kaubanduspargi laienemisse 7,5 miljonit eurot, uude hoonesse kolib ka IKEA planeerimisstuudio.

Pärast uue hoone valmimist kasvab kaubanduspark ligi 100 tuhande ruutmeetrini. Uue hoone avamine on planeeritud 2024. aasta sügisel, teatas Lõunakeskus. Uue hoone ehitab Ehitustrust AS, selle pindala on 4500 ruutmeetrit ja seal hakkab paiknema neli üürnikku, ankurüürnikuks IKEA.