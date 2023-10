Artikkel

Ukrainlannad tegid remonti Kohtla-Järvel majas, mis võidakse lammutada

Kaks Kohtla-Järve bussijaama lähedal asuvat maja on lammutusnimekirjas, kuid lõpliku otsuse teevad ametnikud pärast hoonete ülevaatamist. Umbes pooled sealsetest korteritest on asustatud. Foto: Nikolai Andrejev

Kohtla-Järve elanikud said šokeeriva uudise, et nende kortermaja võidakse lammutada. Lammutamise teate said ka ukrainlannad, kes on oma korteris just remonti lõpetamas.

Tühjad ja pooltühjad kortermajad on Kohtla-Järvele ammu peavalu valmistanud. Linna elanikkond väheneb ja maha jäetud korterid tekitavad korteriühistutele lisakoormust. Kui elanikke jääb väheseks, ei suudeta maja enam korras hoida ja lahkuvad viimasedki elanikud. Linnavalitsus lammutab järk-järgult selliseid mahajäetud hooneid. Kuid lammutusnimekirjas on ka maju, kus elab palju inimesi. Ja teade sellest, et nende eluase võidakse lammutada, vapustas neid.