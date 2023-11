Palgatõus pole Eesti tööstust konkurentsist välja tõuganud

Tööstuses on keeruline, aga töötasud meid Läti-Leedu-Poolaga võrreldes meid konkurentsist välja ei tõuka Foto: Liis Treimann

Töötleva tööstuse madalseisu taga võib otsida nii eksporditurgude nõrka nõudlust kui muude sisendite hinnatõusu, tööjõukulude poolelt ollakse põhiliste konkurentide suhtes vaat et paremas seisus.

Sellise järelduseni jõutakse keskpanga viimases tööjõu-uuringus. Analüütikud hindasid, kui suur on tööstussektori tööjõukulud eri riikide võrdluses. Eestis on see endiselt 2,5–3 korda odavam kui suurtes Lääne-Euroopa maades või siinsamas Põhjamaades. Ning endiselt kõrgem kui paljudes Kesk- või Ida-Euroopa riikides.