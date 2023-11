Artikkel

"Jube lihtne on võlgades firmast lahti saada." Firmamatja kliendile jääb aastateks luukere kappi

Firmamatja Raul Pint on registreerinud enda nimele võetud raskustes ettevõtteid Tallinna kesklinnas Rävala puiesteel asuvasse büroohoonesse. Samamoodi talitab tema kamraad Lauri Hansberg. Mõnel firmal on äriregistris kirjas ka kontoritoa number. Uks, mis võiks selleni viia, on aga võõrastele lukus. Foto: Liis Treimann

Pahatahtlike likvideerijate kliendid eelistavad oma raskustes firmasid maha raputada, kuna see teekond on lihtsam kui pankrotimenetlus. Et tegelikult püsib vastutus mineviku eest veel aastaid, jääb klientidel sageli tähelepanuta.

Üks firmamatja Lauri Hansbergi kliente on Ken Vaher, kellel on mitu avalikku rolli. Ta on EKRE liige, kes kandideeris viimati riigikokku, samuti on ta EKRE Tori valla osakonna aseesimees. Vaher kuulub ka Otepää Maarja koguduse juhatusse. Oma karjääri alustas Vaher politseiametnikuna, politseist liikus ta omal ajal president Toomas Hendrik Ilvese ihukaitsjaks.

Peale selle on Vaher väikeettevõtja.