Menukas PotiTomat läks firmamatja kätte. Omanik: eks see natuke nõrk otsus oli

Kevadel raskustesse sattunud menukas aiandusfirma PotiTomat on tegevuse lõpetanud ja ettevõte on liikunud firmamatja kätte. „Ma ei tahtnud tomatitest enam midagi näha ega kuulda,“ ütles ettevõtte endine omanik Ingmar Pappel.

Kevadel teatas aiapidajate seas menukas ettevõte PotiTomat, et on raskustes ning lõpetab tegevuse ära. Ettevõtte ustavad kliendid aktiveerusid ning püüdsid firmat aidata – kes annetas rahaga, kes aitas hea nõuga. Ettevõtte juht Ingmar Pappel tunnistas toona, et ei osanud sellist reaktsiooni inimestelt oodata.