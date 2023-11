Sanktsioneeritud ettevõtete logodega vagunid sõidavad mööda Eestit keelde rikkumata

Venemaa VTB pank on Euroopa Liidu sanktsioonide all. Sanktsioonid on kehtestatud ka Venemaa Raudtee ja Solnjetšnõje Produktõ kaubamärki omava Rusagro valdusettevõtte kaasomanikule ärimees Vadim Moškovitšile. Foto: Aleksei Šiškin

Eesti raudteedel võib endiselt kohata sanktsioonide all olevate Venemaa ettevõtete logodega vaguneid. Kuid see ei tähenda, et sellised rongid rikuksid tingimata Euroopa Liidu kehtestatud keelde.

Suve lõpul seisis Äripäeva sõsarlehe Delovõje Vedomosti ajakirjanik Paldiski raudteejaamas ja jälgis Põhjasadamast välja venivat tsisternide rivi.

Nende peal oli vene keeles kirjas „Rastitelnoje maslo“. Sealsamas ilutsesid ettevõtete Rossiiskije Železnõje Dorogi (Venemaa Raudteed), VTB-Lizing, transpordifirma Gruzovaja Kompanija ja ettevõtte Solnjetšnõje Produktõ logod.

Veerem ei saanud huvi mitte äratada.

Venemaa VTB pank on ju Euroopa Liidu blokeerivate sanktsioonide all, sanktsioonid on kehtestatud ka Venemaa Raudteede ja Solnjetšnõje Produktõ kaubamärki omava Rusagro valdusfirma kaasomaniku ärimees Vadim Moškovitši suhtes.

Ajakirjanik polnud oma uudishimus üksi. Lõuna-Eesti, Ida-Virumaa ja Harjumaa elanikud juhivad toimetuse ajakirjanike tähelepanu regulaarselt Venemaalt saabuvatele rongidele, millel on venekeelsed logod ja kirjad. Sageli kahtlustatakse neid sanktsioonide rikkumises.

Kuid see ei pruugi alati nii olla.

Ära usu oma silmi