Eesti 200st välja astunud Helenius loodab parteide rahastamises revolutsiooni

Ettevõtja ja endine Eesti 200 liige Joakim Helenius prognoosib, et uue aasta esimene pool saab majanduslikult olema väga keeruline. Foto: Raul Mee

Erakonda Eesti 200 kritiseerinud ettevõtja Joakim Helenius astus parteist välja, kuid plaanib nüüd majandus- ja eelarvepoliitika kujundamises teisiti kaasa lüüa, erakondade toetamiselgi on tal revolutsioonilisi ideid.

Enim on Heleniusel hingel aga Eesti 200 uue esimehe Margus Tsahkna öeldu, et Helenius on oligarh. "See, kui kriitika viib sinnani, et mind kutsutakse oligarhiks, kes tahab erakonda osta, see on küll kurb süüdistus," sõnas ta. "Kõik, kes teavad minu tegemisi seal erakonnas, teavad, et ma ei ole eal vastuteeneid või midagi erakonnalt küsinud," lausus ta.