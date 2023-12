Harjumaa TOP: kerge ei ole, aga läheb hästi

Prysmian Group Baltics ASi juhatuse esimees ja Baltikumi müügidirektor on rahul taastuvenergeetikasse tehtavate investeeringutega. Foto: Harro Puusild

Harjumaa ettevõtete edetabeli parimad tööstusfirmad rohepööret ei pelga, vastupidi, see töötab nende kasuks. "Kui on vaja panna kuskile tuuleparki, siis on vaja sinna ka elektriühendusi luua. See tähendab automaatselt väga suuri investeeringuid kaablisse.“

Kaablitootja Prysmian Group Baltics ASi juhatuse esimees ja Baltikumi müügidirektor Tarvo Leppik tõdes, et praegu kerge ei ole, aga läheb hästi. „Ei ole kohane kurta, kui vaadata, kuidas teistel ettevõtetel üldiselt läheb.“