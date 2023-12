Majanduse üks peegleid mõraneb: hõiskamiseks põhjust pole

Pakenditööstus tunneb töötleva tööstuse valusid lähedalt, ilma pakendita ei saa ju tööstus kaupa välja saata. Foto: Liis Treimann

Pakendite tellimused peegeldavad Eesti majanduse olukorda, leiavad trüki- ja pakendiettevõtjad, kelle käive on langenud paralleelselt töötleva tööstusega.

Pakenditööstus OÜ teenindab valdavalt töötlevat tööstust ning pakendid võivad tõepoolest olla majanduse kulgemise indikaator, rääkis Pakenditööstuse juht Ants Viirmaa. Pakendeid on vaja sisuliselt iga tootmise juures ning seega on pakendi- ja trükiettevõtetel hea ülevaade Eesti tootjate käekäigust.

Pakenditööstuse OÜ tänavune käibe langus ei ole suur, kuid on piisavalt märgatav, ning see on üle tulnud töötleva tööstuse ja ehitussektori langusest. Siiski pole töötlev tööstus ennast täiesti kokku pakkinud, kui välja arvata puidusektor, leidis Viirmaa.

“Meie Pärnu kontor on selles mõttes mõnevõrra hädas, sest seal oli valdavalt väikemajade ehitus,” rääkis Viirmaa puidutööstuse kohta.

Kui aga hinnata järgmist aastat, siis Pakenditööstuse koostööpartnerid, kellega iga aasta lõpus kokku saadakse, on tema sõnul tuleva aasta suhtes ettevaatlikud.

“Meie jaoks tuleb pakkematerjalide müügi langus ca 20 protsenti,” ütles Viirmaa järgmise aasta kohta. Puitmajade ehitajad on aga veelgi skeptilisemad, seal tuleb veelgi suurem langus.

Mina prognoosin järgmine aasta stabiilsust, mitte küll liialt tõusu, aga pakendite osas stabiilsust. Ta ei tohiks enam kuskile kukkuda, aga optimismiks ma põhjust ei näe. Kristo Kaugija Joon OÜ tegevjuht

Ettevõtte juht selgitas, et nende jaoks on esimest korda olukord, kus kliendid ei julge öelda, et nende maht jääb tuleval aastal isegi samaks. “See teadmatus on võrdlemisi suur,” sõnas Viirmaa.

Tõusujoont tööstuses pole niisiis näha, kuid Viirmaa teada otsivad partneritest ettevõtted uut turgu, hingamist ja uusi pakendilahendusi.

Tunnetused tuleva aasta osas on erinevad

Trüki- ja pakendiettevõte Joon OÜ tegevjuht Kristo Kaugija nõustus, et pakendite tellimused on väga hea näitaja, kuidas majandusel läheb. Lisaks sellele on aga vajalik tähele panna, kuidas kliendid tellivad. See tähendab, kas klient hoiab pakendivarusid laos või tellib neid vajaduspõhiselt. Erinevus näitab ära, kas kliendil on oma tegevuses kindlustunnet või mitte.

Joone käibe langus on tulnud samuti kogu tööstusest, kus kukkumine on olnud vähemalt 20 protsenti.

“Mina prognoosin järgmine aasta stabiilsust, mitte küll liialt tõusu, aga pakendite osas stabiilsust,” ütles Kaugija. “Ta ei tohiks enam kuskile kukkuda, aga optimismiks ma põhjust ei näe.”

Joon teeb pakendeid erisugustele toodetele, ja kuigi mahtudes on olnud langust, siis kasvanud on sõja- ja metallitööstus. “Pigem on see, et ei jõua ära toota nii palju, kui vaja oleks,” täpsustas Kaugija sõjasektori kohta.

Joone juht Kristo Kaugija järgmise aasta suhtes optimistlik ei ole. Foto: Raul Mee

Ettevõttes valmivad tellimused paari päevaga olenevalt tootest. “Üldiselt me näeme tellimusi kuu, maksimum poolteist kuud ette,” rääkis Kaugija ning lisas, et pikaajalist turuennustust ei saa selle põhjal teha.

"November ja detsember oli okei, ei ütleks hea, sest eelmine aasta oli kõvasti parem, aga esimese kvartali suhtes on külm higi," rääkis ettevõtte juht. Ta selgitas, et see aeg ongi sektori jaoks nõrgim ning kõik kukub kolinal alla. Kui õnnestuks sama tulemus teha aasta varasemaga, siis see oleks õnnestumine, ütles ta.

Inimesed ei taha enam kohukesi

"Ma olen aastaid rääkinud, et pakendid ja trükised peegeldavad majandust," ütles trükiettevõtte Data Print juht Triin Anette Kaasik. Tema sõnul on ettevõtte käive langenud aastaga kolm protsenti, mille taga on üldine tarbimise vähenemine.

Kuigi toidutööstus on üks väheseid harusid, mis peaks mahu poolest olema kriisikindel, on sealgi mahu langus toimunud. Kaasik tõi näiteid, et tarbijad jätavad poes aina tihemini vahele kohukesi, kohupiimakreeme ja snäkke.

Tuleb leida lahendus

Pakendiettevõte Estiko-Plastari juht Meelis Jürgens selgitas, et ettevõttel on keeruline majandusfoone ennustada, sest nende toodete tarneaeg on kolm-neli nädalat. Ka nädalad on erinevad ning trendi nägemiseks peab mööduma mitu kuud. Näiteks on ettevõtte müügimaht viimase kahe kuu jooksul kasvanud, kuid eelmisel nädalal jäi tellimusi vähemaks.

Viimaste kuude tuhin on seotud jõulukiirustamisega, teiselt poolt aasta alguse hirmuga, et transport ei liigu, selgitas Jürgens. See pole aga piisav aeg, et ühest järeldust teha, rääkis ettevõtte juht.

Jürgens ütles, et ettevõtte käibelanguse taga on Eesti majanduslangus. Estiko-Plastar AS müüb pakendeid enamasti toidutööstusele. Ettevõtte juht nentis, et muu töötleva tööstuse 25-30 protsendine aastane langus on jõudnud ka pakenditööstuseni ning suurem mõju pakendiettevõtte käibelangusele just sealt tuleb.

Toidutööstuse üksikute ettevõtete pakendinõudlus on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kukkunud kuni kümnendiku. “Aga me oleme suutnud seda kompenseerida sellega, et me oleme kliente juurde saanud,” ütles Jürgens ning lisas, et seega Estiko-Plastar AS toidutööstuse sektoris tervikuna on olnud väike kasv.

Jürgens ütles, et tuleval kevadel on turul veel palju konservatiivsust. “Hõiskamiseks või positiivsuseks põhjust veel ei näe,” rääkis ta.