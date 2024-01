Humana juht: „Kasutatud asjade ostmine on muutunud prestiižseks“

Pealinnast väikelinna kolinud naine jättis tasuva palgatöö ja valis ettevõtja tee

Kaisa Kwell (31) on hispaania filoloogi haridusega hakkaja naine, kel on kaks ettevõtet ja kaks väikest last. Tema elus on kõik pöördeliseks osutunud sündmused leidnud aset juhuse tahtel.

Kaisa Kwell (31) on hispaania filoloogi haridusega hakkaja naine, kel on kaks ettevõtet ja kaks väikest last. Tema elus on kõik pöördeliseks osutunud sündmused leidnud aset juhuse tahtel.