Rootsis tuleb nulliring. Järgmisel aastal on majanduses lootust

Rootsi keskpanga president Erik Thedéen. Foto: Andras Kralla

Rootsi keskpanga hinnangul on nad võitluses inflatsiooniga võidule lähedal. Selle võitluse hind on aga olnud majandusaktiivsuse kiire kahanemine, mis on ka Eesti eksporti tugevalt haavanud.

Rootsi keskpanga president Erik Thedéen rääkis Eesti visiidil, millises olukorras sealne ehitus- ja kinnisvarasektor on ning millal võiks oodata olukorra leevenemist. Ning sellest, et üks kinnisvaraga seotud sektor võib olla tõsistes raskustes.

Rootsi keskpanga intressimäär on euroalaga sarnaselt 4 protsendi tasemel. Kuid selle mõju majandusaktiivsusele on paljudest riikidest oluliselt suurem: sarnaselt Eestiga on väga paljude inimeste laenud ujuvintressiga, erinevalt Eestist on rootslastel ja Rootsi ettevõtetel väga palju kõrgem võlakoormus.

Uute ehitusobjektide alustamine on Thedéeni sõnul praktiliselt nulli kukkunud, seegi näitab Rootsi ehitusturu tihedat seotust majandustsükliga. Niipea kui tekivad kinnisvara odavnemise märgid, saab ehitusaktiivsus otsa. Rootsis ostetakse kogu elamukinnisvara võlaõiguslepingutega, n-ö paberil ette. Kui on tunne, et kinnisvara võib odavneda, siis ühtegi sellist lepingut ei sõlmita ka. Nii ongi viimase kahe aasta intressitõusud viinud ehitusturu sinna, kus Eesti ehitusmaterjalitootjatel ja ehitusfirmadel on Rootsiga seoses keeruline.

Järgneb Äripäeva intervjuu Thedéeniga, mida on täiendatud lõikudega tema ettekandest.

Rootsi ehitus- ja kinnisvaraturg mõjutab tugevalt Eesti eksport, ehitajatest puitmajatootjateni välja. Millal hakkab Rootsi tarbija jälle palkmajast suvila peale mõtlema?