Raadiohommikus: obskuursed ärid Eestimaal

Hommikuprogrammi tuleb Baltikumi suurima erootikapoe Hotlips omanik Timo Majuri, kellega räägime kaubanduse trendidest ja sündmustest Tallinna börsil. Foto: Liis Treimann

Kolmapäevases hommikuprogrammis tuleb juttu ebatavalistest ja eriilmelistest äridest.

Kell pool kaheksa uurime näojõusaali What the Face eestvedajalt Kelly Kotkaselt, mis ettevõtmisega on tegemist ja kuidas meelitada kliente omanäolisesse asutusse.