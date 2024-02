Vene miljardär süüdistab Kalevi Panorama juhti varguses

Kalevi Panorama kortermajad pealinnas Võistluse tänaval. Foto: Andras Kralla

Vene miljardär ja Kalevi Panorama elamukompleksi omanik Vladimir Voronin süüdistas ettevõtte kohalikku juhti Juri Petrovi raha omastamises. Petrov leiab, et teda tahetakse projekti juhtimisest eemaldada, kuna ta tahtis raha välismaale viimist takistada.

Konflikt Voronini ja tema Kalevi Panorama projekti endise partneri, Eestis elava Juri Petrovi vahel puudutab arenduse juhtimist. Kaks nädalat tagasi otsustas Harju maakohus Voronini esindaja projektijuhi ametikohale ennistada.

Voronin rääkis Delovõje Vedomostile, et tunneb Petrovi 25 aasta ringis. „Mingil hetkel pidi ta Eestisse ära sõitma. Ta palus mind sõpruse poolest, et ma teda toetaksin ja aitaksin ettevõtlusega alustada. Ma vastasin siis, et kui midagi koos teha, siis see on arendus,” rääkis Voronin, kuidas sai alguse Kalevi Panorama projekt, kus tema oli investor ja Petrov juht.

Sellest usaldusest ei paista nüüdseks enam midagi alles olevat.