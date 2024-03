Cleveron otsib endiselt uut juhti, Arti Kütt lahkus juhatusest

Cleveroni toonane juht Arti Kütt teatas oktoobris ametist lahkumisest, uut juhti ei ole seni veel välja valitud. Foto: Andras Kralla

Oktoobrist saadik käinud uue juhi otsingud ei ole Cleveronil veel lõpuni jõudnud. Laual on mitu kandidaati ning endine juht Arti Kütt tegi oma mantlipärijale juhatuses koha vabaks.

“Ma loodan, et varsti on olemas,” ütles pakiroboteid ja -masinaid tootva Cleveroni nõukogu esimees Martin Petjärv. Petjärve sõnul on Cleveroni juhi kohale mitu väga head kandidaati, kuid uue juhi ametisse asumise aeg sõltub sellestki, kui kiiresti saab ta eelmisest ametist lahkuda.