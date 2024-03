Äripäeva arvamusliider: kui sotsid tahavad, lendab koalitsioon õhku

Kell tiksub? Vladimir Sveti sõnul peab igal poliitikul olema hoolimata konjunktuurist valmis pappkast laua tühjaks tõstmiseks. Foto: Andras Kralla

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on pall sotside käes. Lisaks: kas Eesti kohtusüsteemis on midagi mäda ning kas Soomes alles tulevad suuremat sorti streigid.

“Ma pole loll, näen matemaatikat – tean, kuidas poliitikat tehakse. Inimestel võivad olla aated ja väärtused, aga kui on muutunud rinnamärk pintsakul, siis nad hääletavad teistmoodi,” ütles “Äripäeva arvamusliidris” Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, kelle sõnul pole midagi teha – ilma sotsideta pealinnas võimuliitu ei ole.

“Lõpuks pole küsimus [Igor] Gräzinis, nii nagu polnud see [Tõnis] Mölderis, Jüri Ratases. Küsimus on meie partnerites,” selgitas ta. “Kui nad soovivad koalitsiooni õhku lasta, siis nad lasevad ja me ei saa midagi teha.”

Kriitikasõnu jagus Svetil nii konkurentidele kui ka erakonnakaaslastele, eriti neile, kellele tuli negatiivne kohtuotsus Porto Franco kaasuses suure üllatusena.

Just sellele samale kaasusele oli seekordne “Äripäeva arvamusliider” niisamuti pühendatud. Saates kirjeldas endine riigi peaprokurör, praegune Soraineni advokaat ja partner Norman Aas, kuidas taolist otsust saab üldse teha.

“Neid asju on ju juhtunud ka varem, [et ringkonnakohus esimese astme otsuse ümber pöörab]. Aga kui otsus on ristivastupidine, siis ei piisa üksnes teistsugusest järeldusest, vaid tuleb ka selgitada, mis vigu tegi esimene kohtuaste,” ütles Aas.

Laiemalt selgitas aga Aas, et kohtuotsuste kritiseerimisega võiksid tegeleda õigusteadlased, kelle sõnades võiks olla kohtu tegevusele ka mingi konstruktiivne mõju.

“Avalik lauskriitika kohtusüsteemi aadressil aga selgelt kahandab usaldusväärsust väga palju.”

Soomes on suurem vaidlus alles ees

Saatejuht Indrek Lepik käis külas suursaadikul Soomes Sven Sakkovil, kelle sõnul on sealne ühiskond pärast aastat NATOs selgelt kurssi muutnud ega sea militaarallianssi kuidagi kahtluse alla.

“Taotlusele NATOga liituda hääletas vastu kaheksa Eduskunna liiget ja ükski neist pole uude parlamenti valitud. Nad jäid ukse taha, sest Soome ühiskond väga selgelt joondus uue konsensuse taha,” ütles Sakkov.

Laiem küsimus Soomes on praegu aga valitsuse kärpeplaanidel ja jagelusel ametiühingutega. Muu hulgas tahab võimupartei piirata toetusstreikide ulatust.

“Nüüd tuleb uus ring eelarveläbirääkimisi ja uusi kärpeid, mis algavad aprillis. Me veel kuuleme kärbetest ja nendega seonduvatest streikidest,” lubas suursaadik Sakkov.

“Äripäeva arvamusliidri” tegid valmis Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv ja Indrek Lepik.