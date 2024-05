Raadiohommikus: kärbetest, värsketest võlakirjadest ja Enefit Greeni käekäigust

Parempoolsete erakonna juht Lavly Perling räägib hommikuprogrammis, kuidas tema valituses olles kärpeid teeks. Foto: Andras Kralla

Eelarve on lõhki ja valitsus peab tegema järgmiseid otsuseid. Samal ajal on erakond Parempoolsed pakkunud välja idee jõuliselt kärpida. Uurime Parempoolsete juhilt Lavly Perlingult, kust tema võimul olles raha võtaks, samuti tunneme huvi, miks on parempoolse ilmavaatega erakond maksuküüru kaotamise ehk sisuliselt maksude langetamise vastu.

Bigbank emiteerib värskeid võlakirju, seekord 7protsendilise ehk madalama intressiga kui varem. Stuudios on Bigbanki juht Martin Länts, kes selgitab intressi langust ning kellelt küsime, mis saab pankade kasumitest pärast intresside langetamist.

Swedbanki värske tööstusuuring ütleb, et jalad on põhjas, kuid taastumine saab olema visa. Kui kaua võtab aega, et saavutada majanduslanguse-eelsed kasumid ning teha isegi uusi tippe? Sellega seotud küsimustele vastab Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe.

Elisa rakendab edukalt juba mitmendat aastat neljapäevast töönädalat. Küsime nende tehnoloogiaüksuse juhilt Toomas Pollilt, kas töö tegemata ei jää, ning uurime, kas ja miks peaks oma töötajatel reeded vabaks tegema iga tööandja.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Merian Tiirats osales teisipäevasel Enefit Greeni aktsionäride üldkoosolekul, kus haaras nööbist nii ettevõtte nõukogu juhil Andrus Durejkol kui finantsjuhil Veiko Räimel. Pakume ka neid intervjuusid teile kuulamiseks.

Hommikuprogrammi veavad Stiine Reintam ja Indrek Mäe.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 „Fookuses: tark tööstus“. Seekordses saates jagab oma digitaliseerimise teekonna arenguid ja väljakutseid Pärnu tsegutsev metalltoodete tootja Alise Technic. Külas on ettevõtte kvaliteedijuht Ingrid Jaeger, kes kõneleb sellest, millised valud panevad ettevõtet aina enam digitaliseerimise poole vaatama, millised on senised õnnestumised ja ebaõnnestumised ning edasised plaanid arenguteel. Jaeger märgib saates, et digitaliseerimise puhul on hädavajalik, et juhtkond seda vajadust näeks ja kaasa liiguks. Saadet juhib Harro Puusild.

13.00–14.00 „Ruutmeetrite taga“. Saates uurime saabuva suvehooaja hakul, mis seisus on maamajade ja suvilate turg ning kuivõrd palju või vähe on Lõuna-Eestis maamajade turul pakkumisi.

Vahetult koroonaaja lõpul räägiti palju aktiivsest maale elama minemise soovist ning saates küsime, milline on seis nüüdseks ning milliseid maju otsitakse enim. Saates on külas Lumen Kinnisvarabüroo Võru maakler Silvia Zvirgzdinš ning telefoni teel annab intervjuu Uus Maa Tartu büroo maakler Tuulika Mölder. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 „Kultuur veab majandust“. Külalisteringi kuuluvad RAMM Ehituse juhatuse liige Priit Raud ning Viljandi kitarrifestivali korraldaja Ain Agan. Sügiseti väikelinnas toimuvat muusikafestivali on viimased kolm aastat toetanud ka RAMM Ehitus. Festivali korraldaja Agan toob välja, et eratoetajate leidmine on festivali vaatest äärmiselt oluline. Ilma selleta oleks esinejatering kasinam ja välistatud poleks ka isiklikud võlad. Saates jagab Raud, mis ajendab neid toetusi andma, ja Agan räägib, kuidas hoida toetajatega sidet. Saatejuht on Eget Velleste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.