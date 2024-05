Raadiohommikus: EBRD suurim laen taastuvenergiasse, riigiesindajad Tartus ja Eesti kaubandus

Neljapäeval räägib KC Energy juht Mihlel Loorits suurest finantseeringust roheenergiasse. Foto: Liis Treimann

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) finantseerib KC Energy Kehra kõrvale ehitatavat päikeseparki 22 miljoni euroga, mis on EBRD suurim laen Baltikumi taastuvelektrisse.

KC Energy tegevjuht Mihkel Loorits tuleb neljapäeval hommikuprograrmmi rääkima sellest, mida kõnealune finantseering Eesti roheenergiale üleminekul tähendab ja kui keerukas laenu saamise protsess oli.

Tartus toimub praegu e-riigi konverents, mis toob kohale esindajad 67 riigist. Ajame juttu E-riigi Akadeemia juhi Hannes Astokiga. Muu hulgas arutame ka seda, kui keeruline on nii globaalse haardega üritust Tartus korraldada.

Eestis viibib hetkel kolm kõrgetasemelist India äridelegatsiooni. Kuulame intervjuud Eesti India saatkonna asejuhi Margus Solnsoniga, räägime Eesti-India ärisuhetest.

Kristjan Luha on ilmselt kõige võimsamat rahvusvahelist karjääri teinud Eesti kaubandustegelane, kes tõusis Nike organisatsioonis asepresidendi ametikohale. Räägime temaga Eesti kaupmeeste väljavaadetest rahvusvahelises konkurentsis.

Rohetiigri juhi Eva Truuverkiga tuleb juttu konverentsisarjast "Elevant toas", mis keskendub Eesti majanduse väljavaadetele aastal 2040.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Scandium Kinnisvara alustas Lääne-Eestis sajandi kinnisvara arendusprojektiga ja ehitab kümne aasta jooksul Haapsalus, mereääreses Marienholmi piirkonnas välja kakssada korterit.

Reportaažisaates otse Haapsalus räägime, miks on see rajoon unikaalne ja kas väikelinnas on nõudlust eksklusiivsete korterite järele ning kui paljud korteritest on juba broneeritud.

Ka tuleb juttu, kui tormikindlad on kaldaäärsed uued majad, miks esimese korruse korterid paiknevad viie meetri kõrgusel ja mida aitasid poolsaarel kujundada maastikuarhitektid. Sõna saavad korterite müügihindadega Eesti mõistes rekordeid teinud Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste ja üks asutajatest Jaak Roosaar. Saatejuht on Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Luubi all”. Saates räägime kolmest selle kuu kõige olulisemast uurivast loost. Esmalt on teemaks avalikkuse ette toodud EKRE sisekiri, seejärel kirjeldame, kuidas käivad ravimitootjate ja ravimite hulgimüüjate sobingud, ning avame Maxima hirmsat siseelu, kus on kannatajaks töötajad. Stuudios on Pille Ivask ja Koit Brinkmann, saadet juhib Marge Ugezene.

13.00–14.00 “Õppetund”. Eestis on hinnanguliselt umbes 9000 täiskasvanute koolitamise valdkonnas tegutsevat inimest, neist täiskasvanute koolitaja kutset omab ligikaudu 600. Miks ja kellele on täiskasvanute koolitaja kutse oluline, millist väärtust kutse ja selle tunnustamine koolitusturul loob, sellest saates räägime.

Külalisteks on personali arengu ja koolitustega tegelevate organisatsioonide juhid, kes ka ise täiskasvanute koolitaja kutset omavad: Eesti HR Seltsi kaasasutaja ja asepresident ning talendiagentuuri Smartful Growth asutaja Helen Pärli, Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE juhatuse liige ja Entertrainingu asutaja Tiina-Katrina Kaber ning avaliku sektori koolitusjuhtide kogu juhatuse liige ja rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse koolitusjuht Kadri Kont-Kontson. Saadet juhib Katre Savi.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Saates räägime töölepingu, töötasu ja puhkusega seotud aktuaalsetest teemadest. Vastame küsimusteke, kas ja kuidas saab tööandja tööle kandideerija tausta uurida, kuidas toimida, kui töötaja soovib oma töökoormust vähendada, kas palk on konfidentsiaalne info ja mida teha, kui töötaja keeldub ametijuhendi allkirjastamisest.

Külas on advokaadibüroo WIDEN partner ja vandeadvokaat Kristi Sild ning advokaat Kaisa-Maria Kubpart. Saadet juhib teabevara projektijuht Külli Seppa.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.