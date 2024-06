Eesti kõige terasemate prognoos: kui palju lähevad laenud odavamaks?

Kohus mõistis Donald Trumpi süüdi

Donald Trumpist sai neljapäeval esimene USA president, kes mõisteti kuriteos süüdi, kui New Yorgi vandekohus leidis, et Trump võltsis dokumente, et varjata 2016. aasta valimiste eel pornostaari vaigistamise tasu.

