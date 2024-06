Raadiohommikus: maikuu veomahtudest, kaugküttest ja aktsiainvesteeringute tasuvusest

Paavo Nõgene räägib hommikuprogrammis Tallink Grupi müügi- ja reisijanumbritest. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis heidame pilgu värsketele Tallinki müügitulemustele, küsime Adveni kaugküttelahenduste, ehitusmaterjalitootjate olukorra ning aktsiainvesteeringute tasuvuse kohta.

Teisipäeva hommikul avaldab Tallink Grupp oma järjekordsed kuised müüginumbrid ning hommikuprogrammis uurime ettevõtte juhilt Paavo Nõgenelt, kuivõrd on kuumad ilmad suvist kõrghooaega juba käivitanud või käivitamas.

Hommikuprogrammi on lubanud tulla energiaettevõtte Adven Eesti Baltikumi ärijuht Juhan Aguraiuja, kelle käest küsime, miks on endiselt üsna suured piirkondlikud erinevused soojusenergia hindades ja milliseid investeeringuid taastuvenergia suunal tehakse.

Investor Toomas tegi ülevaate oma portfelli tehingutega seotud teenustasudest ning järeldus viitab pigem alternatiivsete kauplemisplatvormide suunas. Hommikul küsime börsitoimetuse juhilt Indrek Mäelt sellega seoses, kuidas tagada, et ka väikeinvestoril tehingutasud tootlusest liiga suurt osa ei nõuaks.

Stuudiosse tuleb hommikul ka Äripäeva Infopanga analüütik Sigrid Kõiv, kellega räägime värskest konkurentsiraportist ajendatuna ehitusmaterjalitootjate olukorrast.

Hommikuprogrammi veavad ajakirjanikud Lauri Leet ning Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Juttu tuleb ettevõtete jätkusuutlikkusaruannetest. Räägime sellest, millistel ettevõtetel on kohustus ja millistel veel vaba tahe anda aru oma jätkusuutlikkuse protsessidest ning eesmärkide täitmisest. Saates on külas SEB jätkusuutlikkuse juht Tatjana Vakulenko ja festivali Impact Day programmijuht Erkki Kubber. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Sel korral vaatame otsa investor Toomase ühele parimale kuule. Nimelt ületas tema portfell 600 000 euro piiri. Mis on selle taga ja kuidas jõuda miljonini? Teeme sissevaate USA tulemustesse ning käime üle aktsiasoovitused, mis viimasest kuust on enim kõlama jäänud. Stuudios on Jana Saarkoppel, Merian Tiirats, Jaan Martin Raik ja Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

13.00–14.00 „Cleantech“. Räägime rohetehnoloogiasse investeerimisest ning sellest, kuidas eelnevalt muudes valdkondades tegutsenud inimesed jõuavad rohevaldkonda ja lähemalt ka Paul-Techi tegemistest. Kuidas mitme põlvkonna teadmised idufirmas ühendada ning läbi selle parandada põllumeeste heaolu ja ka Läänemere tervist. Saates on külas SmartCapi investeeringute juht Mattias Karu ja Paul-Techi kaasasutaja Anu Einberg. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 „Võitjate põlvkonnad“. Külas on Eesti Pereettevõtjate Liidu president ning pereettevõtte Juustukuningad asutaja Merit Miller. Koos saatejuht Jana Palmiga arutatakse, missugune on hetkel pereettevõtluse olukord Eestis, miks ei taha nii paljud väliselt selgelt pereettevõtjad end endiselt pereettevõtja nimetusega tituleerida ning kuidas kaasata noorem põlvkond pereärisse.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.