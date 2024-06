Raadiohommikus: toidutööstusest, e-valimistest ja aktsiaturgudest

Orkla Eesti juht Kaido Kaare räägib hommikuprogrammis toidutööstuse olukorrast. Foto: Johanna Adojaan

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis vaatame otsa olukorrale toidutööstuses, räägime e-valimistest ja turgudel toimuvast.

Värskest tööstusuuringust selgus, et toidutööstus on tasapisi toibumas. Kuuleme, kas seesugust optimismi jagab ka Orkla Eesti juht Kaido Kaare. Temalt uurime, kuidas tullakse toime hinnasurvega ja millised on investeerimisplaanid, peatume ka magusamaksul.

Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik annab hommikul ülevaate, kuhu praegu aktsiaturgudel vaadatakse, mis on ülehinnatud ja millisele rongile veel jõuab, mida neljapäevane intressiotsus turgudele toob ja milleks tuleb investoritel lähitulevikus veel valmis olla.

Laupäeva õhtuni saab oma e-hääle anda eurovalimistel. Stuudiosse tuleb riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe, kellega räägime nii tehniliste tõrgete vältimisest, valimisaktiivsusest kui ka sellest, kas sel aastal on julgeoleku kaalutlustel midagi teisiti korraldatud.

Hommikuprogrammi veavad Mai Kroonmäe ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägime, milline on äri- ja ettevõtlushariduse olevik ja tulevik. Stuudios on külas EBSi bakalaureuse ja magistriõppe juht Anto Liivat ja EBSi vilistlane ning ettevõtja Kadri Tuisk. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 „Triniti eetris“. Teemaks on maksuameti plaan saada ligipääs ettevõtete pangakontodele. Uurime, miks riigil sellist andmevahetust vaja oleks, kuidas ühiskond ja ettevõtjad taolise idee vastu võtaks, kuidas on olukord lahendatud lähiriikides ning kui kulukas ja tõenäoline on, et plaan käiku läheb. Rahandusministeeriumi poolt avab riigi plaane finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi ning ettevõtja ja praktikuna räägib oma vaadetest Indrek Kasela. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 „Juhi jutud“. Saates on külas Eesti ühe noorema panga ehk Holm Banki juht Kaspar Kalvet. Veidi enam kui aasta ametis olnud Kalvet on varem töötanud rahvusvahelistes suurpankades ja räägib saates, miks ta selle kogemuse järel tahtis rahvusvahelise karjääri asemel väikest Eesti panka kasvatada.

Mis tee teda pangajuhiks viis, millised valikud Holmi valimise juures kõrvale lükkas, kuidas luua usaldavat keskkonda, miks juhitöö pole igaühele ja miks juhtimine ei tule tasuta, kuidas oma tugevusi arendada ja nõrkusi täiendada ning mida võttis kaasa rahvusvahelistes suurpankades töötamisest. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00„Mets ja majandus“. Räägime VKG biotoodete tehase rajamise praegusest etapist. Kaks ja pool aastat kestnud eriplaneeringu etapp hakkab läbi saama ning ettevõttel on välja valitud tehasele nii potentsiaalne asukoht kui ka tehnoloogia. Samas üllatab saatekülalist, VKG biotoodete arendusjuhti Lauri Raidi riigi suhtumine – kuigi puidu biorafineerimine ja väheväärtusliku paberipuidu ekspordi ühendamine on paljuräägitud ja prioriteetne valdkond, ei tunta ministeeriumite tasemel projekti käekäigu vastu mingit huvi. Juttu tuleb ka RMK paberipuidu kestvuslepingute konkursist ning ühiskonna reaktsioonidest tselluloositehasele. Saatejuht on Toomas Kelt.

