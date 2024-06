Riia linnapea: ilma Riiata oleks Rail Baltica raha andmine eestlastele

Eelmise aasta riigivisiidil külastas president Alar Karis ka Rail Baltica Riia terminali ehitust. Foto: Liis Treimann

Riia linnapea muretseb, et Lätil ei jagu raha Riiga viiva raudteeharu ehitamiseks, ilma selleta on aga Rail Baltica lihtsalt raha andmine eestlastele, kirjutas Läti ringhääling.

Rail Baltica projekti jaoks Lätis napib raha. "Ma saan aru, et põhitrassi jaoks on raha, aga Riiga suunduva haru jaoks mitte,“ ütles Riia linnapea Vilnis Kirsis Läti raadiole. „Aga ilma Riiat kaasamata oleks see projekt eestlastele raha andmine, sest see ühendaks Tallinna praktiliselt Berliiniga. Parimal juhul ka Salaspilsi või Vangaži."